Нутрициолог рассказала, что нужно есть сдающим экзамены школьникам
В период ОГЭ и ЕГЭ ученикам следует уделить внимание продуктам, богатым Омега-3, витаминами группы В, магнием и витаминами D, рассказала биолог и нутрициолог Наталья Гладких. Ее слова приводит «ФедералПресс».
Она уточнила, что здоровый образ жизни и сбалансированное питание необходимы школьникам во время серьезной эмоциональной и умственной перегрузки.
Гладких посоветовала есть рыбу, семена льна и грецкие орехи, которые богаты Омега-3 жирными кислотами, а также яйца и цельнозерновые продукты, содержащие витамины группы B. Первая группа продуктов улучшает концентрацию, а вторая – поддерживает энергию и метаболизм.
Магний, содержащийся в шпинате и темном шоколаде, поможет справиться со стрессом, а витамин D в лососе и грибах повысит устойчивость к стрессу.
Также Гладких призвала не забывать поддерживать водный баланс организма, так как недостаток воды снижает скорость мыслительных процессов.
Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила, что безвредная порция роллов составляет шесть штук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума разрешила врачам назначать пациентам БАДы
- Губернатор Калининградской области попросил не вывозить картофель из региона
- Подмосковная чиновница получила три года колонии за злоупотребление полномочиями
- Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для второго раунда переговоров
- Путин заявил, что его однажды назвали «киборгом»
- Госдума одобрила в первом чтении проект об уголовном наказании для дропперов
- Роспотребнадзор не зафиксировал завозных случаев лихорадки Чикунгунья
- Лавров заявил, что Франция ведет войну против России
- Госдума приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий
- Нутрициолог рассказала, что нужно есть сдающим экзамены школьникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru