Нутрициолог рассказала, что нужно есть сдающим экзамены школьникам

В период ОГЭ и ЕГЭ ученикам следует уделить внимание продуктам, богатым Омега-3, витаминами группы В, магнием и витаминами D, рассказала биолог и нутрициолог Наталья Гладких. Ее слова приводит «ФедералПресс».

Она уточнила, что здоровый образ жизни и сбалансированное питание необходимы школьникам во время серьезной эмоциональной и умственной перегрузки.

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Гладких посоветовала есть рыбу, семена льна и грецкие орехи, которые богаты Омега-3 жирными кислотами, а также яйца и цельнозерновые продукты, содержащие витамины группы B. Первая группа продуктов улучшает концентрацию, а вторая – поддерживает энергию и метаболизм.

Магний, содержащийся в шпинате и темном шоколаде, поможет справиться со стрессом, а витамин D в лососе и грибах повысит устойчивость к стрессу.

Также Гладких призвала не забывать поддерживать водный баланс организма, так как недостаток воды снижает скорость мыслительных процессов.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила, что безвредная порция роллов составляет шесть штук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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