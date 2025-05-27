Нутрициолог рассказала, что нужно есть сдающим экзамены школьникам

Гладких посоветовала есть рыбу, семена льна и грецкие орехи, которые богаты Омега-3 жирными кислотами, а также яйца и цельнозерновые продукты, содержащие витамины группы B. Первая группа продуктов улучшает концентрацию, а вторая – поддерживает энергию и метаболизм.

Магний, содержащийся в шпинате и темном шоколаде, поможет справиться со стрессом, а витамин D в лососе и грибах повысит устойчивость к стрессу.

Также Гладких призвала не забывать поддерживать водный баланс организма, так как недостаток воды снижает скорость мыслительных процессов.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила, что безвредная порция роллов составляет шесть штук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

