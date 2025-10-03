Ждут смертей? Почему «АвтоВАЗ» не отзывает Vesta после заклинивания руля
«АвтоВАЗ» дождется смертельных исходов, тогда они, может быть, снизойдут до того, что нужно отзывать автомобили, сказал НСН Константин Крохмаль.
Водитель, который попадает в ДТП по вине плохой сборки автомобиля, у которого есть гарантийный срок, у которого краска с завода еще не высохла, не получает ничего, оставаясь один на один со своей проблемой, сказал НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Общественники намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta «АвтоВАЗа» после произошедшего 18 сентября 2025 года ДТП во Владимирской области с машиной этой марки. Авто потеряло управление и вылетело с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля, рассказал адвокат потерпевшей Александр Шумский. С тяжелыми травмами позвоночника женщина-водитель была доставлена в больницу, ее ждет операция. Крохмаль отметил, что в Европе подобные происшествия решаются максимально быстро.
«Очень прискорбно, что мы живем в такое время, когда водитель абсолютно бесправен. В России проблемы, связанные с гарантийными случаями, не всегда решаются должным образом. Если бы подобное произошло в любой европейской стране, то мгновенно ОСАГО превратилось бы в КАСКО, водителю дали бы денежную компенсацию, которая приравнивается к стоимости автомобиля, произошла бы автоматическая замена автомобиля на новый и были бы принесены извинения, чего, к сожалению, не дождешься от российских производителей», — сказал собеседник НСН.
По его словам, российские водители, попавшие в ДТП по вине завода-изготовителя, зачастую остаются один на один со своей проблемой.
«Дело в том, что обычно подобные страховые случаи, произошедшие по вине завода, влекут за собой практически банкротство завода, если все обставить не должным образом. Самое парадоксальное, что буквально через несколько часов должна идти директива по поводу отзыва всех подобных автомобилей. Должны проинформировать владельцев всех купленных за последние год-полтора автомобилей этой линейки. Владельцы должны пригнать эти машины на пункт технического обслуживания, где авто должны бесплатно продиагностировать. У нас происходит все с точностью наоборот: водитель, который попадает в ДТП по вине плохой сборки автомобиля, у которого есть гарантийный срок, у которого краска с завода еще не высохла, не получает ничего. Остается один на один с этой проблемой. Такими темпами «АвтоВАЗ» дождется смертельных исходов. Тогда они, может быть, снизойдут до того, что нужно отзывать автомобили», — отметил эксперт.
Ранее в «АвтоВАЗ» проблему с заклинившим рулем признали, и отзывали все Vesta, произведенные с октября 2021 по август 2023 года. В компании заявили, что причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ждут смертей? Почему «АвтоВАЗ» не отзывает Vesta после заклинивания руля
- В США выпустят долларовую монету с изображением Дональда Трампа
- Массовый контрафакт ювелирных украшений в РФ назвали бредом
- Евгений Герасимов передал Театр на Малой Ордынке и сосредоточится на Сатире
- Сергей Жуков назвал двойным вызовом мюзикл «Ты у меня одна»
- Гай Германика обвинила Алексея Учителя в предвзятости из-за личной неприязни
- В аэропорту Праги усилили охрану из-за угрозы атаки дронов
- «Ирония и Высоцкий»: Чем зацепит фанатов новый альбом «Чайфа»
- Минобороны сообщило о шести сбитых дронах над регионами России
- Не фолком единым: Фонк назвали самым ярким трендом в российской музыке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru