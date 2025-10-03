По его словам, российские водители, попавшие в ДТП по вине завода-изготовителя, зачастую остаются один на один со своей проблемой.

«Дело в том, что обычно подобные страховые случаи, произошедшие по вине завода, влекут за собой практически банкротство завода, если все обставить не должным образом. Самое парадоксальное, что буквально через несколько часов должна идти директива по поводу отзыва всех подобных автомобилей. Должны проинформировать владельцев всех купленных за последние год-полтора автомобилей этой линейки. Владельцы должны пригнать эти машины на пункт технического обслуживания, где авто должны бесплатно продиагностировать. У нас происходит все с точностью наоборот: водитель, который попадает в ДТП по вине плохой сборки автомобиля, у которого есть гарантийный срок, у которого краска с завода еще не высохла, не получает ничего. Остается один на один с этой проблемой. Такими темпами «АвтоВАЗ» дождется смертельных исходов. Тогда они, может быть, снизойдут до того, что нужно отзывать автомобили», — отметил эксперт.

Ранее в «АвтоВАЗ» проблему с заклинившим рулем признали, и отзывали все Vesta, произведенные с октября 2021 по август 2023 года. В компании заявили, что причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

