Россиянку вынудили брать кредиты и убеждали пройти ЭКО ради маткапитала

Россиянка стала жертвой мошеннической схемы, в рамках которой ее вынудили брать кредиты, а затем убеждали пройти процедуру ЭКО, чтобы впоследствии завладеть материнским капиталом. Об этом сообщает RT.

По данным издания, пострадавшая ранее уже потеряла квартиру, машину и оказалась в долговой яме на миллионы рублей. Организатором аферы следствие считает уроженку Дагестана, 47-летнюю Инну К.