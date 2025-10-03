Россиянку вынудили брать кредиты и убеждали пройти ЭКО ради маткапитала
Россиянка стала жертвой мошеннической схемы, в рамках которой ее вынудили брать кредиты, а затем убеждали пройти процедуру ЭКО, чтобы впоследствии завладеть материнским капиталом. Об этом сообщает RT.
По данным издания, пострадавшая ранее уже потеряла квартиру, машину и оказалась в долговой яме на миллионы рублей. Организатором аферы следствие считает уроженку Дагестана, 47-летнюю Инну К.
Женщина рассказала, что сначала оформила кредит на миллион рублей под залог квартиры, позже еще 900 тыс. рублей — якобы из-за проблем с документами у злоумышленницы.
Ее сын также взял полмиллиона. Потерпевшая отмечает, что доверилась аферистке из-за дружеских отношений и демонстрируемой ею «сберкнижки» с крупными суммами, передает «Радиоточка НСН».
