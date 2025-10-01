«Список очень сомнительный. Гибридные и электромобили вообще не подходят для такси из-за своей дороговизны. Пока нет автомобилей, которые соответствовали бы всем критериям и всем хотелкам сегодняшнего дня. Жалкое подобие китайского автопрома, “Москвич”, Lada, Voyah — все это не то, чего хотят таксисты и пассажиры. Мы выходили с предложением, чтобы выпустили специальный автомобиль только для такси. Он должен быть комфортным, большим, удобным, надежным, безопасным и доступным. Различные государственные программы должны поддерживать и поощрять таксомоторную отрасль, однако, к сожалению, этого нет, сегодня отрасль находится в глубоком кризисе, нам предлагают разношерстные автомобили, которые не соответствуют уровню XXI века. За такой список я бы разогнал Минпромторг за ненадобностью. Понятно, что это дорого, но нормальный автомобиль нужен. А мы только видим непонятные автомобили от “АвтоВАЗа” из китайских запчастей и слышим сказки про беспилотные машины», — сказал Попков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в России должен быть создан четкий и единый стандарт для машин, которые будут допускаться для работы в такси.

