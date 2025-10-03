Евгений Герасимов передал Театр на Малой Ордынке и сосредоточится на Сатире

Евгений Герасимов сообщил, что завершает работу в качестве художественного руководителя Театра на Малой Ордынке и передает его «в надежные руки». Об этом он рассказал в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По словам режиссера, за три года коллективу удалось привлечь новых актеров и постановщиков, обновить репертуар и выпустить заметные премьеры — от «Мастера и Маргариты. Истории любви» до «Любви во время холеры» и «Пигмалиона». Он отметил рост числа спектаклей и аудитории, подчеркнув, что гордится результатами.