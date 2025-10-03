Евгений Герасимов передал Театр на Малой Ордынке и сосредоточится на Сатире
Евгений Герасимов сообщил, что завершает работу в качестве художественного руководителя Театра на Малой Ордынке и передает его «в надежные руки». Об этом он рассказал в интервью Агентству городских новостей «Москва».
По словам режиссера, за три года коллективу удалось привлечь новых актеров и постановщиков, обновить репертуар и выпустить заметные премьеры — от «Мастера и Маргариты. Истории любви» до «Любви во время холеры» и «Пигмалиона». Он отметил рост числа спектаклей и аудитории, подчеркнув, что гордится результатами.
Герасимов уточнил, что теперь сосредоточится на руководстве Московским академическим театром сатиры.
Он напомнил, что этот коллектив с более чем вековой историей после присоединения «Прогресс сцены Армена Джигарханяна» располагает четырьмя площадками. По словам режиссера, театр открывает 101-й сезон, и это требует полной отдачи и профессиональной вовлеченности, передает «Радиоточка НСН».
