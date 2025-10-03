В аэропорту Праги усилили охрану из-за угрозы атаки дронов

В международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге усилили меры безопасности после анонимного звонка о возможной угрозе со стороны беспилотников. Об этом сообщила полиция Чехии.

По данным правоохранителей, звонивший говорил по-английски и утверждал, что речь идет о «подразделениях дронов высокого уровня». Точное время их предполагаемого приближения не раскрывается по тактическим причинам, при этом официального подтверждения этой информации пока нет.