Депутат Свинцов предупредил об угрозе терактов с использованием электромобилей
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предупредил об угрозах, связанных с возможным взломом роботов и электромобилей. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что такие устройства могут использоваться как «деструктивные элементы».
По словам депутата, любое современное устройство, подключенное к Wi-fi или мобильному интернету, потенциально уязвимо для кибератак. Он подчеркнул, что автомобили с электрическим управлением могут быть перенаправлены в стену, на встречную полосу или использованы для повреждения инфраструктуры.
Свинцов предположил, что в будущем возможна волна терактов с использованием взломанных электрокаров, которые могут намеренно направляться в толпу или друг в друга.
Он добавил, что в России с осторожностью относятся и к роботам-помощникам. По его словам, например, робот «Володя» не подключен к интернету и Wi-fi, поэтому угрозы в настоящий момент не представляет, передает «Радиоточка НСН».
