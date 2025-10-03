Депутат Свинцов предупредил об угрозе терактов с использованием электромобилей

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предупредил об угрозах, связанных с возможным взломом роботов и электромобилей. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что такие устройства могут использоваться как «деструктивные элементы».

По словам депутата, любое современное устройство, подключенное к Wi-fi или мобильному интернету, потенциально уязвимо для кибератак. Он подчеркнул, что автомобили с электрическим управлением могут быть перенаправлены в стену, на встречную полосу или использованы для повреждения инфраструктуры.