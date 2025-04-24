АвтоВАЗ объявил отзыв более 47 тысяч автомобилей Lada

АвтоВАЗ объявил в России отзыв 47 139 автомобилей Lada. Как сообщает Росстандарт, это 22 731 легковушек Vesta и 24 408 экземпляров модели Largus, которые были проданы в период с октября 2021 года по август 2023 года.

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Причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. В рамках бесплатной сервисной кампании будет проведена плановая установка блока СВЭОС.

О необходимости обратиться к дилеру владельцам сообщат письмом и/или по телефону. Также можно сверить VIN-код машины со списком, который опубликован на сайте Росстандарта и затем обратиться в ближайший дилерский центр.

Ранее в России официальный дилер Toyota объявил отзыв почти двух тысяч автомобилей, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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