АвтоВАЗ объявил отзыв более 47 тысяч автомобилей Lada

Причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. В рамках бесплатной сервисной кампании будет проведена плановая установка блока СВЭОС.

О необходимости обратиться к дилеру владельцам сообщат письмом и/или по телефону. Также можно сверить VIN-код машины со списком, который опубликован на сайте Росстандарта и затем обратиться в ближайший дилерский центр.

Ранее в России официальный дилер Toyota объявил отзыв почти двух тысяч автомобилей, сообщает РЕН ТВ.

