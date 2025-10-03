В нынешнее время попасться на подделке очень дорого стоит, заявил НСН ювелир, блогер Олег Моргун.

Каждое пятое ювелирное украшение на полках магазинов может оказаться поддельным, пишут «Известия». По данным издания, нынешний объем контрафакта в РФ эксперты оценивают в 15–20% от всего рынка — это 56 млрд рублей. Чтобы решить эту проблему, власти хотят ужесточить правила продажи ювелирных изделий.

Моргун отметил, что за подделку сейчас могут закрыть магазин.