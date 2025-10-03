Массовый контрафакт ювелирных украшений в РФ назвали бредом
Чтобы обезопасить себя от подделки следует покупать ювелирные изделия в больших сетях, которые дорожат репутацией, посоветовал в беседе с НСН ювелир Олег Моргун.
В нынешнее время попасться на подделке очень дорого стоит, заявил НСН ювелир, блогер Олег Моргун.
Каждое пятое ювелирное украшение на полках магазинов может оказаться поддельным, пишут «Известия». По данным издания, нынешний объем контрафакта в РФ эксперты оценивают в 15–20% от всего рынка — это 56 млрд рублей. Чтобы решить эту проблему, власти хотят ужесточить правила продажи ювелирных изделий.
Моргун отметил, что за подделку сейчас могут закрыть магазин.
«Сообщение о том, что каждое пятое ювелирное украшение на полках магазинов может оказаться поддельным в нынешних реалиях кажется каким-то бредом или абсурдом. На подделку в нормальных магазинах нарваться невозможно. В нынешнее время попасться на подделке очень дорого стоит. Считаю информацию о контрафакте преувеличенными слухами. Сейчас такой плотный рынок, что никто не будет делать подделки из-за страха потерять репутацию. За 50 тысяч рублей можно положить свою репутацию, на которую работали годами. Сейчас и ответственность за подделку усугубилась. Это не как раньше, пришли, пожурили или чуть-чуть оштрафовали. Теперь оштрафуют и закроют», - пояснил эксперт.
По его словам, ювелирные изделия лучше приобретать в больших сетях.
«Чтобы обезопасить себя от подделки следует покупать ювелирные изделия в проверенных местах, в больших сетях, которые дорожат репутацией. Государство не может регулировать качество такой продукции. В ювелирных изделиях нет первой, второй или третьей категории. Золото, не осетрина, оно не может быть второй свежести», - добавил Моргун.
Ранее стало известно, что в России за полгода купили ювелирных украшений на 17,2 тонны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евгений Герасимов передал Театр на Малой Ордынке и сосредоточится на Сатире
- Сергей Жуков назвал двойным вызовом мюзикл «Ты у меня одна»
- Гай Германика обвинила Алексея Учителя в предвзятости из-за личной неприязни
- В аэропорту Праги усилили охрану из-за угрозы атаки дронов
- «Ирония и Высоцкий»: Чем зацепит фанатов новый альбом «Чайфа»
- Минобороны сообщило о шести сбитых дронах над регионами России
- Не фолком единым: Фонк назвали самым ярким трендом в российской музыке
- СМИ: Дроны над аэропортом в Мюнхене могли летать и над объектом бундесвера
- Rolex зарегистрировала новые товарные знаки в России до 2034 года
- В Госдуме объяснили, почему россияне не пересядут с такси на каршеринг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru