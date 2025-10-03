Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta

Это связано с тем, что 18 сентября текущего года произошла автоавария во Владимирской области с машиной данной марки. Автомобиль потерял управление и вылетел с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля. Как заявил адвокат потерпевшей Александр Шумский, с тяжелыми травмами позвоночника женщина-водитель была доставлена в больницу, ей предстоит операция.

По словам экспертов, возможные причины могут таиться в работе программного обеспечения. При этом о проблеме с блокировкой руля стало известно еще в августе. Тогда «АвтоВАЗ» объявил сервисную кампанию, но отзыва машин не последовало. Производитель готов предметно разобрать указанную ситуацию в случае получения конкретной информации.

Тем временем, пострадавшая намерена подготовить огромный иск к автопроизводителю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

