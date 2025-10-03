Россиянам назвали главные риски ДТП в осеннюю погоду

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предупредил, что в осенний период основной риск ДТП связан с резкими маневрами, интенсивными торможениями и движением по глубоким лужам на высокой скорости. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, дождливая погода делает дорогу скользкой, поэтому особенно опасно совершать резкие действия за рулем. Хайцеэр также отметил, что использование всесезонной резины в таких условиях малоэффективно.

Он пояснил, что проезд по глубоким лужам на высокой скорости может привести к аквапланированию и потере устойчивости автомобиля.

Кроме того, Хайцеэр указал, что преждевременный переход на зимние шины лишь повышает опасность: такая резина хуже отводит воду, чем летняя, и повышает риск аварийных ситуаций, передает «Радиоточка НСН».

