Россиянам назвали главные риски ДТП в осеннюю погоду

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предупредил, что в осенний период основной риск ДТП связан с резкими маневрами, интенсивными торможениями и движением по глубоким лужам на высокой скорости. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, дождливая погода делает дорогу скользкой, поэтому особенно опасно совершать резкие действия за рулем. Хайцеэр также отметил, что использование всесезонной резины в таких условиях малоэффективно.