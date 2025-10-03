В США выпустят долларовую монету с изображением Дональда Трампа

В США планируют выпустить однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа. Она будет приурочена к 250-летию страны, которое отметят в 2026 году.

О подготовке монеты сообщил в соцсети X советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест, опубликовав черновой вариант дизайна. Он написал, что «Америка вернулась, а Трамп навсегда останется лицом 250-летия».

Казначей США Брэндон Бич подтвердил разработку, отметив, что вскоре раскроет подробности проекта. По его словам, пока это невозможно из-за продолжающегося шатдауна американского правительства.

Монета станет частью памятной серии, посвященной юбилею независимости Соединенных Штатов, передает «Радиоточка НСН».

