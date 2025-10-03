Гай Германика обвинила Алексея Учителя в предвзятости из-за личной неприязни

Режиссер Валерия Гай Германика обвинила президента фестиваля «Послание к человеку» Алексея Учителя в том, что ее фильм исключили из конкурсной программы по личным мотивам.

По словам Германики, сначала картина прошла отбор и получила официальное приглашение, однако позже ей сообщили, что Учитель настоял на снятии фильма. При этом, по словам Германики, Учитель работу не видел, но ему не понравилось ее выступление на Международной неделе кино.