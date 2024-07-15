«Нужна поддержка!»: Буцкая призвала ввести единый стандарт кризисных центров для женщин
Ведется работа над созданием раздела о кризисных центрах на Госуслугах, вместе с тем центры нужно стандартизировать, отметила в эфире НСН депутат Татьяна Буцкая.
Необходимо ввести стандарт кризисных центров для женщин, чтобы определить и установить минимальный набор услуг в них, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток. Буцкая отметила, что фракция «Единая Россия» пока не нашла законодательного решения проблемы преследования и напомнила о кризисных центрах для женщин.
«Мы пока не нашли законодательного решения с точки зрения закона, но и оставлять эту боль без внимания невозможно. Мы решаем проблему с помощью поддержки кризисных центров для женщин с детьми. Уже сейчас в стране работает система кризисных центров. При этом у нас есть понятие кризисного центра, но оно не имеет стандарта. Сейчас мы ведем работу над созданием стандарта кризисного центра. То есть, минимального набора услуг, который должен быть в кризисном центре. До максимума можно расширить, но минимум мы точно должны сейчас описать. Мы должны как можно больше давать информации о том, что кризисный центр существует, а также повысить доступность к нему», - сказала Буцкая.
Она отметила, что в кризисном центре женщине, которая оказалась в трудной ситуации, будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая и юридическая.
«Они могут быть государственными, их открывают и некоммерческие организации, епархии очень много открывают таких центров. Женщина может туда прийти и как минимум найти там крышу над головой, место, где она может остаться, где может пожить какое-то время, пока ситуация не разрешится. Там ей будет оказана психологическая, юридическая помощь и так далее», - сказала собеседница НСН.
Депутат также напомнила, что ведется работа над созданием раздела о кризисных центрах на Госуслугах. Также она призвала сделать поездку на такси до кризисных центров бесплатной.
«С Минцифры и Минтрудом мы ведем работу над тем, чтобы на странице Госуслуг была кнопка связи с ближайшим кризисным центром, определенным по геолокации. Параллельно я обратилась к агрегаторам такси, чтобы поездка в кризисный центр для женщин была бесплатной. Часто бывает, что, сбегая из дома буквально в одних тапочках, у женщины с собой может просто не оказаться денег», - резюмировала Буцкая.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что кризисные центры для помощи женщинам в трудной жизненной ситуации работают в 16 регионах РФ, а 45 субъектов оказывают соответствующую поддержку через некоммерческие государственные организации, передает «Радиоточка НСН».
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