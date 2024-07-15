«Нужна поддержка!»: Буцкая призвала ввести единый стандарт кризисных центров для женщин

Необходимо ввести стандарт кризисных центров для женщин, чтобы определить и установить минимальный набор услуг в них, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток. Буцкая отметила, что фракция «Единая Россия» пока не нашла законодательного решения проблемы преследования и напомнила о кризисных центрах для женщин.