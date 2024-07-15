В Госдуме предложили арестовывать за преследования

В Госдуму внесут проект закона, устанавливающий наказание на преследование, сообщает «РЕН ТВ».

Если инициатива будет принята, за данное правонарушение введут штрафы до двух тысяч рублей и арест. «Преследованием» в документе называют ситуацию, когда один человек пытается общаться с другим, который выражает «явное несогласие».

Также под данный термин подходят сообщения, вызывающие беспокойство у получателя, и «демонстрация присутствия», а также сбор информации об объекте преследования и его близких.

Если злоумышленник преследовал жертву с использованием интернета и других телекоммуникационных сетей, то сумма взыскания увеличивается до трех тысяч. Если преследования продолжатся, то грозит арест до 15 суток.

