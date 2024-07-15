В Госдуме предложили арестовывать за преследования
В Госдуму внесут проект закона, устанавливающий наказание на преследование, сообщает «РЕН ТВ».
Если инициатива будет принята, за данное правонарушение введут штрафы до двух тысяч рублей и арест. «Преследованием» в документе называют ситуацию, когда один человек пытается общаться с другим, который выражает «явное несогласие».
Также под данный термин подходят сообщения, вызывающие беспокойство у получателя, и «демонстрация присутствия», а также сбор информации об объекте преследования и его близких.
Если злоумышленник преследовал жертву с использованием интернета и других телекоммуникационных сетей, то сумма взыскания увеличивается до трех тысяч. Если преследования продолжатся, то грозит арест до 15 суток.
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