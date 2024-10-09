Непредсказуемый мандарин: Цены на цитрусовые поднимутся в два раза
Курс рубля падает, логистика затруднена уже почти три года, при этом очень сильно осложняются международные платежи, отметила в эфире НСН Ирина Козий.
Стоимость мандаринов в России в этом зимнем сезоне не снизится – их цена будет в два раза выше, чем зимой 2021 года, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН.
Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на Ирину Козий сообщила, что в этом году из-за санкций и сложной политической ситуации из Марокко поставки мандаринов почти прекратились. Козий уточнила НСН, что снижение поставок мандаринов из Марокко продолжается уже на протяжении почти 10 лет, а не только последний год.
«Начнем с того, что меня неточно процитировали. Снижение поставок мандаринов из Марокко у нас продолжается уже на протяжении почти 10 лет. И доля Марокко на российском рынке за это время сократилась примерно с трети до нескольких процентов, в пределах 5%. Здесь речь не о том, что у нас одноразово оборвались поставки из Марокко – это происходило постепенно, но, тем не менее, в очень значительных объемах», – сказала Козий.
Она отметила, что стоимость мандаринов в этом зимнем сезоне в РФ будет более чем в два раза выше, чем прошлой зимой.
«Если бы у нас был нормальный год, 2021 например, то мы бы говорили о том, что к зиме стоимость мандаринов у нас на рынке снижается. Обычно снижение цен на мандарины между октябрем и декабрем составляет около 20%. В этом году такой однозначный прогноз я сделать не могу, потому что невозможно предсказать, какой у нас будет курс рубля по отношению к мировым валютам, что будет с логистикой и платежами за импортную продукцию. Сейчас мы видим, что рубль падает. Проблемы с логистикой присутствуют на протяжении почти трех лет. Дополнительно сейчас очень сильно усложняются международные платежи. Соответственно, в этом году, скорее всего, речь не идет о традиционном сезонном удешевлении продукции. При этом мы однозначно можем сказать, что декабрь 2024 года покажет нам цену на мандарины выше, чем в декабре 2023, выше, чем в предыдущие годы. В частности, выше в два раза, чем были цены в декабре 2021 года, даже больше», – указала она.
Кроме того, глава Ягодного союза рассказала, что мандарины поставляются в Россию в основном из Турции, Египта, Южной Африки и стран Латинской Америки.
«В России есть два глобальных сезона поставок мандаринов. Один – это условно зимний, который длится примерно с середины октября до середины апреля. И условно летний – с апреля по октябрь. В зимний период к нам приходят мандарины из южных стран Северного полушария. Основные наши поставщики в этот период – это Турция и Египет. Тогда же ввозятся марокканские мандарины, оттуда в основном клементины поставляются. В этот же сезон приходят абхазские мандарины, которых на самом деле на рынке очень немного. Еще немного поставляется из Израиля и других стран. На Дальний Восток и в Восточную Сибирь идут поставки из Китая. В летний период мы получаем мандарины из стран Южного полушария – Южная Африка, страны Латинской Америки – все, что южнее экватора», – добавила она.
Также Козий отметила, что дефицита мандаринов на российском рынке ждать не следует.
«Давайте сразу закроем тему дефицита. У нас пока открытый рынок, поэтому дефицита как такового не возникает. То есть, если продукции поставляется меньше уровня спроса, она дорожает, если продукции поставляется больше, она дешевеет. Спрос, предложение, цена – это те вещи, которые балансируют друг друга», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России Мария Гинзбург в пресс-центре НСН отмечала, что большие наценки не позволяют России увеличить поставки фруктов из Сирии и Египта, так как продукция здесь стоит слишком дорого, передает «Радиоточка НСН».
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