Непредсказуемый мандарин: Цены на цитрусовые поднимутся в два раза

Стоимость мандаринов в России в этом зимнем сезоне не снизится – их цена будет в два раза выше, чем зимой 2021 года, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на Ирину Козий сообщила, что в этом году из-за санкций и сложной политической ситуации из Марокко поставки мандаринов почти прекратились. Козий уточнила НСН, что снижение поставок мандаринов из Марокко продолжается уже на протяжении почти 10 лет, а не только последний год.