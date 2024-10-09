СМИ: Россиян ждет дефицит марокканских мандаринов на Новый год
Россияне могут столкнуться с дефицитов мандаринов из Марокко, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на представителя ягодного союза, специализирующегося на экзотических фруктах, Ирину Козий.
По ее словам, в 2024 году поставки цитрусовых из этой страны почти прекратились на фоне санкций и сложной политической ситуации в Марокко.
В свою очередь председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич уточнил, что дефицит мандаринов не угрожает Дальнему Востоку и Сибири, поскольку в эти регионы фрукты поставляют из Китая и других азиатских стран. При этом их стоимость по итогу года может вырасти на 7-10%.
В среднем за год в Россию завозят около миллиона тонн мандаринов. Летом основными поставщиками выступают страны Латинской Америки и Южной Африки, в зимний период фрукты привозят из Турции, Египта и Марокко.
Ранее эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург сообщила «Радиоточке НСН», что большие наценки не позволяют России увеличить поставки фруктов из Сирии и Египта, так как продукция там стоит слишком дорого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru