Абхазия сократила поставки мандаринов в Россию

Как отмечается, это на 8 тонн меньше, чем годом ранее. Об этом заявила пресс-секретарь сочинской таможни Марина Жупанова.

«Таким образом, поставки сократятся на 21%», - заметила глава пресс-службы.

Она также рассказала, что сейчас из Абхазии поступает примерно 700 тонн цитрусовых в сутки.

«Их везут в основном в Центральную Россию, Москву и Петербург», - добавила представитель таможенной службы.

Ранее стало известно, что число бронирований россиянами отелей в Абхазии на Новый год выросло вдвое, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

