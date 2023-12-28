Абхазия сократила поставки мандаринов в Россию

Абхазия с октября 2023-го по март 2024 года поставит в Россию около 30 тысяч тонн мандаринов, сообщает «Интерфакс».

Исследование: Новогодний стол россиян подорожал на 14%

Как отмечается, это на 8 тонн меньше, чем годом ранее. Об этом заявила пресс-секретарь сочинской таможни Марина Жупанова.

«Таким образом, поставки сократятся на 21%», - заметила глава пресс-службы.

Она также рассказала, что сейчас из Абхазии поступает примерно 700 тонн цитрусовых в сутки.

«Их везут в основном в Центральную Россию, Москву и Петербург», - добавила представитель таможенной службы.

Ранее стало известно, что число бронирований россиянами отелей в Абхазии на Новый год выросло вдвое, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ТаможняПоставкиАбхазияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры