Абхазия сократила поставки мандаринов в Россию
Абхазия с октября 2023-го по март 2024 года поставит в Россию около 30 тысяч тонн мандаринов, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, это на 8 тонн меньше, чем годом ранее. Об этом заявила пресс-секретарь сочинской таможни Марина Жупанова.
«Таким образом, поставки сократятся на 21%», - заметила глава пресс-службы.
Она также рассказала, что сейчас из Абхазии поступает примерно 700 тонн цитрусовых в сутки.
«Их везут в основном в Центральную Россию, Москву и Петербург», - добавила представитель таможенной службы.
Ранее стало известно, что число бронирований россиянами отелей в Абхазии на Новый год выросло вдвое, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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