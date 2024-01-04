Руспродсоюз: Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию

Так, в РФ всего ввезли свыше 460 тысяч тонн мандаринов. При этом 236,1 тысячи тонн плодов, или 51%, было привезено из Турции, 63 тысячи тонн (13,7%) — из Египта. Также в пятерку крупнейших поставщиков мандаринов в Россию вошли Марокко (50,5 тысячи тонн, или около 11%), ЮАР (48,7 тысячи т, 10,6%), Пакистан (15,8 тысячи т, 3,4%).

По данным Руспродсоюза, самым дорогим оказался импорт из ЮАР: килограмм мандаринов в первые десять месяцев 2023 года обходился в среднем в 111,8 рубля. В число самых дорогих вошли также фрукты из Египта (67,3 рубля за 1 кг) и Марокко (65 рублей).

Ранее в Руспродсоюзе подсчитали, что новогодний стол в 2023 году подорожал в среднем на 9,17%, напоминает RT.

