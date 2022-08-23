«Жалоб нет»: Сотрудникам закрытых аэропортов не мешают искать другую работу

Работники временно закрытых аэропортов не в восторге, но никто их насильно не увольняет, сказал НСН член Общественного совета при Росавиации Валерий Селитринников.

Ситуация во временно закрытых аэропортах разная. В Симферополе работники получают полную зарплату, а в Анапе – меньше, но никто насильно никого не увольняет, заявил председатель Общероссийского профсоюза авиационных работников Валерий Селитринников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее Росавиация продлила до 29 августа режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Ограничения продлевают еженедельно, начиная с марта - то есть уже почти полгода. В частности, временно ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Селитринников утверждает, что в профсоюз жалоб от работников закрытых аэропортов не поступает.

«Ситуация везде разная. В Симферополе работники аэропортов получают полностью зарплату, но руководство разрешило им работать в аэропорту Сочи, там сейчас не хватает рабочих рук. В Анапе работники получают меньше, но никто не увольняет насильно. Жалоб в профсоюз на ущемление прав работников, нарушения законодательства не поступает. Конечно, народ не в восторге, но все понимают, что идет спецоперация на Украине», - сказал Селитринников.
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В конце июня «КоммерсантЪ» сообщал, что отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиавластей. Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что пилоты могут переходить из одной российской авиакомпании в другую.

«Летчики могут сами перейти из авиакомпании в другую. Если их не устраивает работа в «Аэрофлоте», то они могут перейти в любую российскую авиакомпанию, например, «Сибирь». Никто насильно никого не переводит», - резюмировал Селитринников.

Ранее сообщалось, что что российским авиакомпаниям предложили в лизинг самолеты Як-42Д. Они позволят летать за границу и не опасаться санкций. Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов не смог назвать в эфире НСН авиакомпании, где есть экипажи, подготовленные к управлению советскими самолетами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияГражданская АвиацияАэропорт
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