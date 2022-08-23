«Жалоб нет»: Сотрудникам закрытых аэропортов не мешают искать другую работу

В конце июня «КоммерсантЪ» сообщал, что отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиавластей. Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что пилоты могут переходить из одной российской авиакомпании в другую.

«Летчики могут сами перейти из авиакомпании в другую. Если их не устраивает работа в «Аэрофлоте», то они могут перейти в любую российскую авиакомпанию, например, «Сибирь». Никто насильно никого не переводит», - резюмировал Селитринников.

Ранее сообщалось, что что российским авиакомпаниям предложили в лизинг самолеты Як-42Д. Они позволят летать за границу и не опасаться санкций. Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов не смог назвать в эфире НСН авиакомпании, где есть экипажи, подготовленные к управлению советскими самолетами.

