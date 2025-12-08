Миронов: Заявление Трампа о разочаровании является предупреждением Зеленскому
Американский президент Дональд Трамп, заявивший о своём разочаровании, тем самым сделал предупреждение украинскомй лидеру Владимиру Зеленскому, который до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки. Об этом в беседе с RT рассказал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, Трамп показал Зеленскому жёлтую карточку, как футболе. И следующая может быть уже красной.
«Либо Зеленский соглашается на условия и прекращает тянуть время, либо следующая карточка будет красной и приведёт к его удалению с поста или вообще с Украины», — заключил Миронов.
Ранее Трамп заявил, что, хотя окружение Зеленского положительно оценило предложение, сам он не уверен в позиции украинского лидера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
