Экспорт российской водки в Азию незначителен, а новости об этом являются имиджевой историей, заявил в интервью НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Ранее стало известно, что в России будут производить водку для экспорта в Индию. По данным «Коммерсанта», заказчиком стал индийский рэпер Badshah (Адитья Сингх). Отмечается, что российские компании сейчас тестируют и экспорт водки в другие страны Азии, Африки и Латинской Америки. Черниговский отметил, что речь может идти о незначительных объемах.