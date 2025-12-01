Экспорт российской водки в Индию назвали «потешной историей»
География поставок российской водки широка, но ее объемы незначительны, сказал в эфире НСН Максим Черниговский.
Экспорт российской водки в Азию незначителен, а новости об этом являются имиджевой историей, заявил в интервью НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Ранее стало известно, что в России будут производить водку для экспорта в Индию. По данным «Коммерсанта», заказчиком стал индийский рэпер Badshah (Адитья Сингх). Отмечается, что российские компании сейчас тестируют и экспорт водки в другие страны Азии, Африки и Латинской Америки. Черниговский отметил, что речь может идти о незначительных объемах.
«Это красивый реверанс в сторону импорта. Доля импорта в сегменте крепкого алкоголя, речь идет в первую очередь о водке, несколько процентов, это совсем незначительная коммерческая история. Это в большей степени маркетинг, нежели какая-то серьезная коммерция, хотя, конечно, рынки Китая и Индии перспективные. До известных событий мы поставляли водку и во многие страны Европы. География достаточно широкая, просто объемы незначительные. У нас внутреннее потребление крепкого алкоголя на 90% состоит из водки. Это 900 миллионов литров, в том числе 800 миллионов - водка российского производства. Я не говорю об имидже или политике, но с точки зрения бизнеса все эти импортные поставки - потешная история. Пока основной потребитель водки – внутренний рынок», - подчеркнул эксперт.
Вместе с тем Черниговский подтвердил сокращение потребления водки в самой России.
«Последние десять лет, водка каждый год немного теряет по понятным причинам. Основной потребитель водки воспитан в эпоху Советского Союза, но этот сегмент уменьшается. С другой стороны, крепкий алкоголь у нас дрогой по сравнению с продукцией, которую предлагают нелегально. Это тоже подтачивает объемы продаж легального алкоголя в России. Плюс многочисленные региональные ограничения, которых очень много. Снижение идет, но оно не столь значительно, чтобы его как-то компенсировать за счет развития импортных поставок. При этом практически все производители пытаются выйти на новые рынки сбыта, но это – игра на перспективу», - заключил собеседник НСН.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев ранее сообщил «Радиоточке НСН», что нелегальный рынок алкоголя в России превысил 20%.
