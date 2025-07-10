Минтруд опроверг информацию о завозе миллиона мигрантов из Индии

Сведения о массовом завозе трудовых мигрантов из Индии в текущем году не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, передает РИА Новости.

Ранее в Уральской торгово-промышленной палате рассказали, что до конца года в Россию якобы могут приехать около 1 млн индийских мигрантов.

В отрасли заявили, что России выгодно перейти на трудовых мигрантов из Индии

Минтруд опроверг эти сведения, подчеркнув, что рабочая сила из визовых стран, включая Индию, привлекается в РФ посредством квотирования.

«Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели», - отмечается в сообщении министерства.

В 2025 году общая квота на привлечение в Россию работников из-за рубежа составляет 234,9 тысячи, для граждан Индии это 71 817 разрешений на работу. При этом квота для Свердловской области - 4343 сотрудников из всех визовых стран, сейчас регион использовал ее на 13,6%.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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