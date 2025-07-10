Минтруд опроверг информацию о завозе миллиона мигрантов из Индии

Сведения о массовом завозе трудовых мигрантов из Индии в текущем году не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, передает РИА Новости.

Ранее в Уральской торгово-промышленной палате рассказали, что до конца года в Россию якобы могут приехать около 1 млн индийских мигрантов.