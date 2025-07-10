Минтруд опроверг информацию о завозе миллиона мигрантов из Индии
Сведения о массовом завозе трудовых мигрантов из Индии в текущем году не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, передает РИА Новости.
Ранее в Уральской торгово-промышленной палате рассказали, что до конца года в Россию якобы могут приехать около 1 млн индийских мигрантов.
Минтруд опроверг эти сведения, подчеркнув, что рабочая сила из визовых стран, включая Индию, привлекается в РФ посредством квотирования.
«Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели», - отмечается в сообщении министерства.
В 2025 году общая квота на привлечение в Россию работников из-за рубежа составляет 234,9 тысячи, для граждан Индии это 71 817 разрешений на работу. При этом квота для Свердловской области - 4343 сотрудников из всех визовых стран, сейчас регион использовал ее на 13,6%.
Горячие новости
- Минтруд опроверг информацию о завозе миллиона мигрантов из Индии
- Дорогая изоляция: Цены на концерты в России выросли на 15% без западных артистов
- В Астане мужчина бросил зажигательную смесь в здании Дома министерств
- Над Белгородской областью за два часа сбили 8 украинских БПЛА
- «Любимая жена» США: Почему Дуда угрожает перекрыть поставки оружия Украине
- Минобороны отчиталось об ударах по предприятиям ВПК в Киеве
- ФСБ предотвратила попытку поджога здания на Кубани
- СМИ: Российский посол Андреев завершит работу в Польше
- Надуманные ограничения: Семейная ипотека доступна только 4% россиян
- Лавров встретился с главой МИД Китая