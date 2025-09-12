Почему индийцы не вытеснят специалистов из СНГ в России
Индийские специалисты пользуются спросом в РФ в основном на швейном производстве, так как на их родине эта сфера очень развита, заявил НСН Александр Ветерков.
Трудовые мигранты из Индии точно не вытеснят с рынка приезжих из стран СНГ, так как они хуже осведомлены о менталитете России, почти не знают язык и обходятся дороже. Об этом НСН рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Трудовые мигранты из Индии могут скоро вытеснить с рынка специалистов из стран СНГ, пишет Telegram-канал Mash. Так, поток индийцев в 2025-м увеличился на 24,6% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что индийцы больше всего работают в сфере услуг и строительства. Их привлекает зарплата, которая на 60% больше, чем на родине, а также комфортный уровень жизни. Ветерков рассказал об особенностях работы с мигрантами из Индии.
«Безусловно, индийцы присутствуют на рынке труда, но сказать, что их больше, чем мигрантов из других стран, пока нельзя. Перспективы, что будет происходить замещение либо дополнение, есть. Все-таки граждане из бывшего СССР, стран СНГ, более адаптированы к нашим условиям, знают наш менталитет, язык и поэтому присутствуют чаще. Скорее, граждане из Индии придут на те рабочие места, где не хватает сотрудников по другим специальностям. По нашим данным, больше всего они пользуются спросом на швейном производстве. Эта индустрия в Индии достаточно сильна, и приходят люди с хорошим уровнем знаний и навыков. Если речь идет о производстве, то в основном это люди, которые работали в аналогичных компаниях в Индии, плюс прошли какое-то дополнительное обучение. Однако их привоз, например, на позиции газоэлектросварщиков, слесарей, токарей достаточно сложен, поскольку компаниям нужно проверить навыки конкретного специалиста еще в Индии», - рассказал он.
При этом Ветерков подчеркнул, что индийские специалисты остаются «дорогим удовольствием», а также часто не так хорошо знают язык, как работники из стран СНГ.
«Традиционно много иностранцев в транспорте, логистике, курьерских службах. Здесь пока граждан из Индии мало, и, наверное, они на эти работы не подойдут, поскольку там нужно знание языка. Специфика работы с гражданами из Индии в том, что в основном они как раз не знают язык, им не нужно сдавать специальный экзамен. У них есть переводчики, либо бригадиры, которые знают русский язык. Так что работа с ними усложнена. Наши зарплаты их устраивают. Надо сказать, что они едут на вакансии, зарплата на которых не связана с выработкой, как в случае с курьерами. Они все-таки едут туда, где есть более гарантированный уровень дохода. Что касается россиян, то мы пока не видим рисков для них сточки зрения поиска работы. Потому что предприятия в первую очередь рассматривают специалистов, и уровень зарплат на этих позициях для россиян тоже интересен. Плюс специалисты из Индии обходятся дороже, так как работодатель несет расходы на их привоз, адаптацию и всевозможные разрешения», - подытожил он.
Ранее Ветерков в беседе с НСН рассказал, что самыми высокооплачиваемыми специалистами среди массовых профессий на сегодняшний день являются сварщики, каменщики и отделочники.
