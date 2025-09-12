«Традиционно много иностранцев в транспорте, логистике, курьерских службах. Здесь пока граждан из Индии мало, и, наверное, они на эти работы не подойдут, поскольку там нужно знание языка. Специфика работы с гражданами из Индии в том, что в основном они как раз не знают язык, им не нужно сдавать специальный экзамен. У них есть переводчики, либо бригадиры, которые знают русский язык. Так что работа с ними усложнена. Наши зарплаты их устраивают. Надо сказать, что они едут на вакансии, зарплата на которых не связана с выработкой, как в случае с курьерами. Они все-таки едут туда, где есть более гарантированный уровень дохода. Что касается россиян, то мы пока не видим рисков для них сточки зрения поиска работы. Потому что предприятия в первую очередь рассматривают специалистов, и уровень зарплат на этих позициях для россиян тоже интересен. Плюс специалисты из Индии обходятся дороже, так как работодатель несет расходы на их привоз, адаптацию и всевозможные разрешения», - подытожил он.

Ранее Ветерков в беседе с НСН рассказал, что самыми высокооплачиваемыми специалистами среди массовых профессий на сегодняшний день являются сварщики, каменщики и отделочники.

