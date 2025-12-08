Песков назвал условие для реставрации отношений России и США
8 декабря 202514:01
Москве и Вашингтону нужно устранить взаимные раздражители. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, после этого появятся перспективы для реставрации отношений между странами.
«Вывода отношений из достаточно глубоко кризисного состояния», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что часть положений обновленной стратегии нацбезопасности США во многом соответствует позиции Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Госпожа перегибает»: Депутат о словах Мизулиной про детей без Roblox
- «Анекдот!»: В России высмеяли «лазейку» Бельгии по изъятию активов
- Непомнящий и суперкомпьютер назвали будущего чемпиона РПЛ
- Миронов: Заявление Трампа о разочаровании является предупреждением Зеленскому
- Песков назвал условие для реставрации отношений России и США
- Geely, Lixiang или Zeekr: Какие «китайцы» не смогут удержаться в России
- В РАН усомнились в приезде миллионов мигрантов из Индии
- Торговое рабство: Как сдержать цены на маркетплейсах при отмене скидок
- Песков: России важно понимать итоги работы делегаций США и Украины
- Выбирают КамАЗ и Volvo: Как китайские грузовики потеряли долю российского рынка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru