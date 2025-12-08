Песков назвал условие для реставрации отношений России и США

Москве и Вашингтону нужно устранить взаимные раздражители. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, после этого появятся перспективы для реставрации отношений между странами.

«Вывода отношений из достаточно глубоко кризисного состояния», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что часть положений обновленной стратегии нацбезопасности США во многом соответствует позиции Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СШАРоссияДмитрий Песков

