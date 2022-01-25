«Зависимое положение»: В Госдуме раскритиковали отмену больничного в первые три дня болезни

«Таким образом он не экономит средства фонда социального страхования, потому что фонд начинает оплачивать последующие дни. Иногда бывает невозможным лечение самих заболевших, потому что далеко не каждый человек готов расстаться с трехдневным заработком и при этом еще потратиться на лекарства. Я думаю, что эта мера приведет к ухудшению положения работающих. Я категорически против нее», - подчеркнула она.

По мнению депутата, такое предложение делает работников «зависимыми» от работодателя.

«С точки зрения работодателя, такое предложение, безусловно, выгодно. Но законодательство сформулировано так, чтобы был сбалансированный подход, чтобы выигрывали, или хотя бы не проигрывали, обе стороны трудовых отношений. А в этом случае мы ставим работника в зависимое положение. Вот на что ему лечиться, если в первые три дня он не получит от работодателя соответствующие выплаты?» - отметила она.

При этом, по ее словам, сейчас получить больничный лист не так сложно, как это было раньше.