«Зависимое положение»: В Госдуме раскритиковали отмену больничного в первые три дня болезни
Депутат Светлана Бессараб считает, что отмена больничного на первые три дня не сэкономит средства медстрахования.
Работающие россияне сами откажутся от отмены больничного в первые три дня болезни, так как они не захотят лишаться своего заработка на это время, и им придется лечиться за свой счет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее первый зампред Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить работающим россиянам трехдневные выходные в случае простуды для самостоятельного лечения без оформления больничного листа в эти дни. По его словам, это будет сделано для того, чтобы сократить возросшую нагрузку на медиков, и для экономии части средств фонда медицинского страхования. Бессараб напомнила, что «сейчас первые три дня больничного оплачивает работодатель».
«Таким образом он не экономит средства фонда социального страхования, потому что фонд начинает оплачивать последующие дни. Иногда бывает невозможным лечение самих заболевших, потому что далеко не каждый человек готов расстаться с трехдневным заработком и при этом еще потратиться на лекарства. Я думаю, что эта мера приведет к ухудшению положения работающих. Я категорически против нее», - подчеркнула она.
По мнению депутата, такое предложение делает работников «зависимыми» от работодателя.
«С точки зрения работодателя, такое предложение, безусловно, выгодно. Но законодательство сформулировано так, чтобы был сбалансированный подход, чтобы выигрывали, или хотя бы не проигрывали, обе стороны трудовых отношений. А в этом случае мы ставим работника в зависимое положение. Вот на что ему лечиться, если в первые три дня он не получит от работодателя соответствующие выплаты?» - отметила она.
При этом, по ее словам, сейчас получить больничный лист не так сложно, как это было раньше.
«Сегодня можно получить электронный больничный лист. Теперь не нужно выстаивать огромные очереди, а достаточно просто вызвать врача на дом и сообщить информацию. Сегодня Общероссийский народный фронт (ОНФ), проведя исследование во многих регионах РФ, согласился с тем, что проблем с получением больничного вообще не существует. Да, приходится долго ждать, потому что нагрузка увеличивается, но, безусловно, все обратившиеся в конечном итоге получают помощь», - заключила Бессараб.
Ранее российские вирусологи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержали массовую вакцинацию подростков.
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