Россиян с простудой предложили освободить от работы на три дня

Работающим россиянам следует предоставить трехдневные выходные в случае простуды, позволяющие не оформлять больничный и лечиться самостоятельно. С таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров.

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«Для снятия части нагрузки с медиков целесообразно ввести трехдневный период, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального "больничного". Более того гражданин, отправляясь в поликлинику, рискует "подхватить" опасный вирус уже в стенах медучреждения», — цитирует РИА Новости обращение Петрова к главе Минтруда Антону Котякову.

Член ОП считает, что эта мера необходима из-за возросшей нагрузки на здравоохранение на фоне пандемии, пишет РИА ФАН. Как указал Петров, благодаря нововведению удастся снять часть «рутинной нагрузки» с врачей в поликлиниках и повысить санитарные предосторожности в части борьбы с COVID-19, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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