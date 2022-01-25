Россиян с простудой предложили освободить от работы на три дня

«Для снятия части нагрузки с медиков целесообразно ввести трехдневный период, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального "больничного". Более того гражданин, отправляясь в поликлинику, рискует "подхватить" опасный вирус уже в стенах медучреждения», — цитирует РИА Новости обращение Петрова к главе Минтруда Антону Котякову.

Член ОП считает, что эта мера необходима из-за возросшей нагрузки на здравоохранение на фоне пандемии, пишет РИА ФАН. Как указал Петров, благодаря нововведению удастся снять часть «рутинной нагрузки» с врачей в поликлиниках и повысить санитарные предосторожности в части борьбы с COVID-19, отмечает Ura.ru.

