«Неприятный сюрприз»: В Госдуме поддержали налог на доходы россиян
Депутат Михаил Делягин считает, что налог на доходы не значительно отразится на россиянах.
Налог на доходы граждан в нашей стране был принят в результате увеличения процентной ставки Банком России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее РБК сообщила, что налог на доходы с депозитов россиян на вклады более одного миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой. Это относится к вкладам, начисленный процент с которых составляет более 42,5 тысяч рублей за год. Делягин считает, что это не повлияет на граждан с более низкими доходами.
«Если у человека на счету лежит 700 тысяч, да еще под высокие проценты – то это не совсем небогатый человек. Закон был принят не только что. Да, это побочное следствие того, что Банк России в два раза повысил процентную ставку. Но если бы эти проценты не выросли, то люди все равно получили бы меньше. То, что все проснулись только сейчас – так это потому, что, наверное, некоторым стали приходить извещения. Да, это неприятный сюрприз, но он направлен не на значимую для людей сумму», - отметил он.
Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти в России следует признать использование криптовалюты, потому что ее невозможно запретить.
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