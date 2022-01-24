«Неприятный сюрприз»: В Госдуме поддержали налог на доходы россиян

Налог на доходы граждан в нашей стране был принят в результате увеличения процентной ставки Банком России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее РБК сообщила, что налог на доходы с депозитов россиян на вклады более одного миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой. Это относится к вкладам, начисленный процент с которых составляет более 42,5 тысяч рублей за год. Делягин считает, что это не повлияет на граждан с более низкими доходами.