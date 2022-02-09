«Люби себя, чихай на всех!»: Сябитова назвала причины роста разводов россиян

«Живем в смутные времена, поэтому такая статистика. На эту ситуацию влияет очень много составляющих. Ментальность изменилась, влияние времени, соцсетей, живем в сложное время, пандемия, плюс выросло такое «потерянное поколение». Это молодежь, у которой сбиты по жизни ориентиры. Вот и болтаются все, как кое-что в проруби», - сказала Сябитова.

По ее словам, к ситуации с разводами также причастны звезды шоу-бизнеса и родители, «прошедшие девяностые».

«Родители, которые прошли 1990-е, не являются примером того, как правильно строить отношения, я даже не про семью говорю. Это не является предметом уважения и гордости. Посмотрите на весь наш шоубизнес – это же просто ужас какой-то. Девочкам и мальчикам такая перспектива не очень нравится, поэтому они всячески стараются от этой истории отойти, а те, кто попал на фоне природных инстинктов, там и выясняется, что "не готов", "не знаю", "родители не помогают". Полный сумбур», - посетовала телеведущая.

По ее мнению, рост количества дел по алиментам стал следствием «моды» на любовь к себе и «прогибание» мужчин.

«Опять же, дело в сложившейся ментальности. Только из утюга не говорят, хотя и из него тоже, о том, что люби себя, чихай на всех. Сейчас можно обсуждать любую тему, открой новости, Instagram или любой поисковик, и тебе расскажут как «прогнуть» мужчину и все остальное. Это стало модным, а все, что модное, это картинка для подражания, вот и просят алименты. Хотя, в принципе, я здесь ничего крамольного не вижу, а наоборот считаю, что прежде чем вступать в брак, надо заключать брачный договор, где прописываются все условия, риски, защита детей и правила бытия семьи», - подчеркнула Сябитова.

Она также рассказала, что многие участники программы «Давай поженимся» остались «без штанов», поскольку разводились без помощи судов.

«Разводиться тоже надо через судебную систему. Участники нашей программы, особенно мужчины, рассказывают, что заявления о разводе они получили уже после развода, были "не в теме", не знали и спокойненько проживали жизнь дальше со своей уже, оказывается, бывшей супругой. Нужно через суд все "по-чесноку" разделить, детей не оставить в накладе и не отобрать все, потому что большинство порядочных и честных женихов, которые ко мне приходят, уходят просто без штанов, с одним чемоданом. Разве это справедливо? Все надо делать по закону», - посоветовала собеседница «Радиоточки НСН».

При этом Сябитова выразила уверенность, что, несмотря на нынешние времена, традиционные браки, которые были в СССР, никуда не денутся.