Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты
Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты, в 2021 году суды рассмотрели более 460 тысяч дел о разводах. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании.
По его словам, в 2020 году судами было рассмотрено 408 тысяч дел о разводах. В 2019 году число дел о взыскании алиментов составляло 236 тысяч, а в прошлом году оно достигло 326 тысяч.
Ранее бывший начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что волна выбора «красивых» дат для свадеб вновь вернулась, но «красивых» дат разводов не бывает.
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