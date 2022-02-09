Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты

По его словам, в 2020 году судами было рассмотрено 408 тысяч дел о разводах. В 2019 году число дел о взыскании алиментов составляло 236 тысяч, а в прошлом году оно достигло 326 тысяч.

Ранее бывший начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что волна выбора «красивых» дат для свадеб вновь вернулась, но «красивых» дат разводов не бывает.

