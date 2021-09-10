Опрос: Россияне стали реже считать развод трагедией

Число россиян, считающих развод трагедией, снизилось. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Аналитики отмечают, что в 2011 году это событие так воспринимали 18% опрошенных россиян, в 2021-м — таковых 14%.

Согласно данным исследования, каждый второй респондент считает, что развод — это грустная, но необходимая в некоторых обстоятельствах мера. Они отмечают, что в некоторых ситуациях расставание предпочтительнее, чем брак, который психологически травмирует супругов и их детей.

В свою очередь, 16% участников опроса отметили, что в современном мире нет необходимости сохранять отношения, если муж и жена больше не любят друг друга.

При этом 14% респондентов настаивают на недопустимости развода. Как настоящую драму распад семьи чаще всего воспринимают те, кому не приходилось разводиться, а также те, у кого есть дети. Примечательно, что мужчинам такая точка зрения свойственна больше, чем женщинам.

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Между тем, ранее в Госдуме прокомментировала предложение Виталия Милонова дарить россиянам до 35 лет, которые вступили в брак, сертификат на отдых на отечественных курортах. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что вводить такие преференции, безусловно, надо, но для других категорий россиян.

«На мой взгляд, скорее, за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет, и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена», — цитирует депутата RT.

Также Бессараб добавила, что России «достаточно много субъектов предоставляют специальные звания, награды и премии» таким парам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеОпросСвадьбаРазводБрак
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