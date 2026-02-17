Из-за низкой зарплаты пожарные и спасатели переходят в ВПК, а привлечение срочников для тушения пожаров потребует непрерывного обучения новых сотрудников, при этом результат пополнения кадров будет краткосрочным, заявил НСН президент Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей» Алексей Дударев.

Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС РФ, сообщил глава министерства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, МЧС совместно с Минфином прорабатывает увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава. Кроме того, Куренков заявил, что МЧС планирует комплектовать пожарные подразделения военнослужащими по призыву. Инициатива уже согласована с Минобороны.

«Обучение срочника на пожарного или спасателя требует времени и значительных вложений. Сейчас срок службы составляет один год. За это время нужно потратить несколько месяцев на подготовку, а оставшиеся месяцы сотрудник будет работать в пожарной части. Такая модель неэффективна: обучение занимает слишком много времени, а результат — краткосрочный. Кроме того, перевод пожарных частей на службу срочников создаёт дополнительные проблемы. Во-первых, это вопрос оформления пожарных частей как боевых подразделений. Во-вторых, постоянное обновление личного состава потребует непрерывного обучения новых сотрудников, что сложно и затратно», - пояснил Дударев.

Ещё одна проблема, отметил собеседник НСН, это медицинские требования. Пожарные и спасатели проходят усиленную медкомиссию, так как работают с опасными веществами и в условиях повышенного риска. Не каждый срочник сможет пройти такие проверки.