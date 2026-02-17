«Затратно и сложно»: Спасатели о привлечении срочников в МЧС
Реализация идеи главы МЧС о привлечении призывников в пожарные подразделения потребует много усилий для обучения, а результат будет краткосрочным, заявил НСН глава «Российского Союза Спасателей» Алексей Дударев.
Из-за низкой зарплаты пожарные и спасатели переходят в ВПК, а привлечение срочников для тушения пожаров потребует непрерывного обучения новых сотрудников, при этом результат пополнения кадров будет краткосрочным, заявил НСН президент Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей» Алексей Дударев.
Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС РФ, сообщил глава министерства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, МЧС совместно с Минфином прорабатывает увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава. Кроме того, Куренков заявил, что МЧС планирует комплектовать пожарные подразделения военнослужащими по призыву. Инициатива уже согласована с Минобороны.
«Обучение срочника на пожарного или спасателя требует времени и значительных вложений. Сейчас срок службы составляет один год. За это время нужно потратить несколько месяцев на подготовку, а оставшиеся месяцы сотрудник будет работать в пожарной части. Такая модель неэффективна: обучение занимает слишком много времени, а результат — краткосрочный. Кроме того, перевод пожарных частей на службу срочников создаёт дополнительные проблемы. Во-первых, это вопрос оформления пожарных частей как боевых подразделений. Во-вторых, постоянное обновление личного состава потребует непрерывного обучения новых сотрудников, что сложно и затратно», - пояснил Дударев.
Ещё одна проблема, отметил собеседник НСН, это медицинские требования. Пожарные и спасатели проходят усиленную медкомиссию, так как работают с опасными веществами и в условиях повышенного риска. Не каждый срочник сможет пройти такие проверки.
«Альтернативный вариант — рассматривать пожарную службу как альтернативную гражданскую службу. В этом случае будущие сотрудники должны приходить уже подготовленными или проходить обучение до начала службы. Однако и здесь остаются вопросы: кто будет заниматься подготовкой и как обеспечить непрерывность работы частей при постоянной ротации кадров», - подчеркнул глава «Союза Спасателей».
Кадровая проблема в МЧС связана с низкими зарплатами, отсутствием социальных гарантий и льгот и перетоком кадров в ВПК.
«Сегодня оборонные заводы подняли цены для специалистов. Очень большой отток людей идет именно на эти предприятия, потому что там зарплата начинается от 150 тысяч рублей. А у спасателя без выслуг и классности, который только пришел работать, зарплата начинается от 25 тысяч рублей. Максимум она составляет 50-60 тысяч рублей. Никто не хочет рисковать жизнью за 30-40 тысяч рублей. В результате мы теряем профессионалов», - пояснил Дударев.
Еще одной проблемой собеседник НСН назвал необходимость уровнять в правах всех спасателей и пожарных, в том числе в праве выхода на досрочную пенсию.
«Необходимо упорядочить и привести в единую норму права всех спасателей и пожарных, чтобы они имели право выхода на досрочную пенсию в системе МЧС. Большинство тех, кто приходит на помощь гражданам, находятся вне этой системы, в том числе частная пожарная охрана, муниципальные и субъектовые спасатели и объектовые пожарные», - добавил Дударев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица развивает инфраструктуру пожарно-спасательной службы. В городе с 2011 года построили 26 зданий пожарных депо, их общая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров. В прошлом году было создано пять новых пожарно-спасательных отрядов, уточняет телеграм-канал «Радиоточка НСН».
