Собянин рассказал о развитии московской противопожарно-спасательной службы

Москва развивает инфраструктуру пожарно-спасательной службы. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, пожарно-спасательный гарнизон должен расти вместе с городом, и Москва ежегодно строит новые пожарные депо, реконструирует действующие объекты и закупает современное оборудование, включая тяжелую и уникальную технику.

В столице с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы построили 26 зданий пожарных депо, их общая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров. В прошлом году было создано пять новых пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы в районах Бекасово, Филимонковский, Щербинка, Коммунарка, на «Полуострове ЗИЛ», в Даниловском районе. Так, в трехэтажном здании отряда № 219 на «Полуострове ЗИЛ» разместили гараж на четыре пожарных автомобиля, на прилегающей территории появились два въезда и парковка на 10 машиномест. В здании оборудовали современные учебные классы, восстановительный центр, служебные кабинеты, комнаты отдыха и приема пищи, тренажерный зал, пункт связи, помещения для хранения и обслуживания техники. Кроме того, здесь построили башню со скалодромом и спортплощадку, установили учебные пожарные гидранты.

В Коммунарке для пожарно-спасательного отряда № 322 возвели пожарное депо, рассчитанное на работу 144 человек. В нем разместили стандартные помещения, учебно-тренировочный комплекс «Теплодымокамера» для отработки действий в среде, непригодной для дыхания, и усложненную полосу препятствий.

В следующие два года планируется построить два новых объекта: в промзоне Руднево в Косино-Ухтомском и в районе Богородское.

Параллельно с 2011 года были выполнены реконструкция и капитальный ремонт 30 зданий пожарных депо. Работы проводят с учетом специфики деятельности МЧС, ориентируясь не только на нормативы, но и на потребности работников. В частности, в Щербинке модернизировали пожарную часть № 36 на улице Южной, теперь подразделение отвечает самым современным требованиям. Преобразили также пожарную часть № 52 на улице Фруктовой, которую оснастили новыми инженерными системами. В части № 10 в 3-м Колобовском переулке завершили ремонт, добавив помещения улучшенной планировки.

В этом году в Конькове завершат обновление пожарной части № 56. На ремонте находится пожарно-спасательная часть № 3 в Савеловском районе, здесь в том числе отремонтируют фасад и кровлю. В трех пожарных частях в этом году запланировано начало ремонтных работ: в Северном Тушине (№ 39), в Перове (№ 5) и в Печатниках (№ 49). Они завершатся в 2027-м.

Пожарные Москвы используют новейшее и эффективное оборудование. За последние 15 лет для столичного спасательного гарнизона закупили более 780 единиц техники, свыше 151 тысячи - аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения. За прошлый год было куплено 70 единиц основной и спецтехники, включая автоцистерны, автолестницы, аварийно-спасательные автомобили, подвижной пульт управления. Также пожарные получили 75 единиц вспомогательной техники, в том числе снегоболотоход и вертолет Ка-32. Для специалистов было закуплено 43 тысячи единиц средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательного оборудования, пожарно-технического вооружения.

