МЧС РФ доставит в Белгородскую область более 170 передвижных электростанций

МЧС РФ привезёт в Белгородскую область 176 передвижных электростанций. Об этом пишет RT.

Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

В ведомстве указали, что решение принято на фоне повреждений энергоинфраструктуры региона из-за обстрелов со стороны Украины.

«На минувшей неделе были отправлены первые колонны, доставлено уже порядка 100 электростанций», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
