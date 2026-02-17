МЧС РФ доставит в Белгородскую область более 170 передвижных электростанций
17 февраля 202617:15
МЧС РФ привезёт в Белгородскую область 176 передвижных электростанций. Об этом пишет RT.
В ведомстве указали, что решение принято на фоне повреждений энергоинфраструктуры региона из-за обстрелов со стороны Украины.
«На минувшей неделе были отправлены первые колонны, доставлено уже порядка 100 электростанций», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
