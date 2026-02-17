Режиссер Кальварский анонсировал новый сериал с Ефремовым
17 февраля 202616:46
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов сыграет в новом сериале. Как пишет RT, об этом заявил режиссёр проекта Сергей Кальварский.
По его словам, сериал выйдет «скорее всего, в 2027 году», актёр сыграет в нём положительного персонажа.
«Съёмки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», - добавил режиссёр.
Ранее режиссёр Никита Высоцкий заявил «Радиоточке НСН», что Михаил Ефремов за время длительной «театральной паузы» не растерял своих навыков.
