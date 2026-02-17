Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Он уточнил, что инцидент произошёл на территории военной части в Сертолово. В настоящее время на месте происшествия находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас.

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении», - написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что причины обрушения устанавливаются.

Ранее в Египте четверо детей погибли при обрушении стены в монастыре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».