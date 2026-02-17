Если употреблять блины только на завтрак, в умеренном количестве, и выбирать нежирные начинки, то можно есть их всю Масленицу без вреда для здоровья. Об этом НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Безопасная порция блинов для организма – это не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом там уточнили, что один тонкий блин содержит около 90–120 килокалорий, а добавки в виде масла, меда и жирной сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза. Белоусова призвала не издеваться над блинами, пытаясь снизить их калорийность разными рецептами.

«Во-первых, сейчас праздник - Масленица. Во-вторых, редко кто празднует всю неделю, как правило, это один-два дня, обычно выходные. Дальше вообще начинается пост. В принципе, после Масленицы можно сделать несколько разгрузочных дней. Так что не надо издеваться над блинами и снижать их калорийность, потому что будет, скорее всего, не так вкусно. Конечно же, интересны блины с начинкой, но если мы не хотим переесть и при этом попробовать все, то мы режем блин на четыре части и в каждую четвертинку кладем по чайной ложечке своей начинки. И получается, мы съели как бы четыре блина с разной начинкой», - рассказала она.