Эколог Рыбальченко заявил, что в России почти не осталось отечественных бобров
В России почти не осталось отечественных бобров. Об этом NEWS.ru заявил эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко.
По его словам, российских бобров полностью вытеснили завезённые канадские животные, лучше приспособленные, в том числе к жестокой среде.
Также эксперт указал, что бобры из Канады несколько крупнее отечественных и более агрессивные.
«Канадские бобры чужды нашей культуре. Для восстановления популяции российского вида нам необходимо отселять их в безопасные зоны и размножать», - заключил Рыбальченко.
Ранее депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что в 2025 году москвичи забрали к себе домой порядка 20 тысяч бездомных животных.
