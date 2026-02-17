Эколог Рыбальченко заявил, что в России почти не осталось отечественных бобров

В России почти не осталось отечественных бобров. Об этом NEWS.ru заявил эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко.

Трамп заявил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за канализации

По его словам, российских бобров полностью вытеснили завезённые канадские животные, лучше приспособленные, в том числе к жестокой среде.

Также эксперт указал, что бобры из Канады несколько крупнее отечественных и более агрессивные.

«Канадские бобры чужды нашей культуре. Для восстановления популяции российского вида нам необходимо отселять их в безопасные зоны и размножать», - заключил Рыбальченко.

Ранее депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что в 2025 году москвичи забрали к себе домой порядка 20 тысяч бездомных животных.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЭкологияКанадаРоссияДикие Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры