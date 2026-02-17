Эколог Рыбальченко заявил, что в России почти не осталось отечественных бобров

По его словам, российских бобров полностью вытеснили завезённые канадские животные, лучше приспособленные, в том числе к жестокой среде.

Также эксперт указал, что бобры из Канады несколько крупнее отечественных и более агрессивные.

«Канадские бобры чужды нашей культуре. Для восстановления популяции российского вида нам необходимо отселять их в безопасные зоны и размножать», - заключил Рыбальченко.

