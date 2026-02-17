Выкручиваются и прощупывают: Чего ждать от «бюджетной» презентации Apple
Центральной темой презентации Apple станут бюджетные устройства из-за кризиса на рынке электроники, сказал НСН Константин Подстрешный.
Корпорация Apple, анонсировав бюджетные ноутбуки и смартфоны, пытается прощупать более массовую аудиторию, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Американская корпорация Apple проведет презентацию новых продуктов 4 марта 2026 года, пишет Bloomberg. По данным издания, Apple может показать новые MacBook Air и MacBook Pro, а также бюджетную версию ноутбука. Кроме того, возможен показ нового смартфона iPhone 17e и обновленного планшета iPad. Подстрешный отметил, что сегодня состояние отрасли электроники очень тяжелое.
«Сейчас ситуация на рынке электроники непростая. Идет затяжной кризис, вызванный ростом нейросетей, и конца ему не видно. Из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта производители полупроводниковых компонентов в массовом порядке переключились на корпоративные заказы. Рынок потребительской электроники оказался обескровлен. Неудивительно, что центральной темой мартовской презентации Apple станут бюджетные устройства. Apple не слишком ассоциируется с экономными девайсами, но прецеденты были. Например, iPhone SE и iPhone 5c, который и вовсе выпускался в пластиковом корпусе. Сейчас состояние отрасли откровенно тяжелое. Стоимость устройств выросла, а денег у людей больше не стало. Даже такому гиганту, как Apple приходится выкручиваться, чтобы обновить линейку продуктов. Заодно компания хочет прощупать спрос перед запуском более дорогих гаджетов осенью», — сказал собеседник НСН.
По его словам, эксперты не ожидают каких-то радикальных экспериментов с дизайном, но ждут внедрение к гаджеты всестороннюю поддержку нейросетей.
«Apple ни в коем случае не откажется от выпуска премиальных устройств, но попробует одновременно закрепиться и в более массовом сегменте. Речь идет как о выпуске облегченных моделей iPhone 17e и iPad, так и о компьютерах. Ожидается, что в марте покажут какую-то бюджетную модель ноутбуков, внутрь которой поставят мобильный процессор от iPhone. Цена такого устройства может доходить до 800 долларов. В данном случае речь идет о том, чтобы обновить линейку устройств и освежить ее для более массовой аудитории. Каких-то радикальных экспериментов, связанных с дизайном, не ожидается. Точно будет всевозможная поддержка нейросетей. Apple остается одним из важнейших игроков на рынке мобильных устройств. Она конкурентноспособна. При это, iPhone 17e — попытка застолбить более массовую нишу. Обычно продажи у Apple начинаются довольно быстро. Они не выдерживают какую-то долгую паузу. Думаю, те самые бюджетные ноутбуки можно ожидать в продаже уже весной», — добавил эксперт.
Ранее гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что дефицит SSD-накопителей и жестких дисков наблюдается во всем мире, а не только в России, из-за него дорожают компьютеры, смартфоны и другая техника. В частности, рост цен на продукцию в 2026 году составит в лучшем случае 10-15%.
