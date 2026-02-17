По его словам, эксперты не ожидают каких-то радикальных экспериментов с дизайном, но ждут внедрение к гаджеты всестороннюю поддержку нейросетей.

«Apple ни в коем случае не откажется от выпуска премиальных устройств, но попробует одновременно закрепиться и в более массовом сегменте. Речь идет как о выпуске облегченных моделей iPhone 17e и iPad, так и о компьютерах. Ожидается, что в марте покажут какую-то бюджетную модель ноутбуков, внутрь которой поставят мобильный процессор от iPhone. Цена такого устройства может доходить до 800 долларов. В данном случае речь идет о том, чтобы обновить линейку устройств и освежить ее для более массовой аудитории. Каких-то радикальных экспериментов, связанных с дизайном, не ожидается. Точно будет всевозможная поддержка нейросетей. Apple остается одним из важнейших игроков на рынке мобильных устройств. Она конкурентноспособна. При это, iPhone 17e — попытка застолбить более массовую нишу. Обычно продажи у Apple начинаются довольно быстро. Они не выдерживают какую-то долгую паузу. Думаю, те самые бюджетные ноутбуки можно ожидать в продаже уже весной», — добавил эксперт.

Ранее гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что дефицит SSD-накопителей и жестких дисков наблюдается во всем мире, а не только в России, из-за него дорожают компьютеры, смартфоны и другая техника. В частности, рост цен на продукцию в 2026 году составит в лучшем случае 10-15%.

