В Курской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль
17 февраля 202616:55
Гражданский автомобиль был атакован украинским дроном в селе Калиновка Хомутовского района Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что в результате удара погиб мужчина.
По словам губернатора, ещё один автомобиль был атакован в селе Белица Беловского района. В данном случае водитель транспортного средства не пострадал.
Ранее Хинштейн рассказал, что из-за удара ВСУ без света остались Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС РФ доставит в Белгородскую область более 170 передвижных электростанций
- В Курской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль
- Режиссер Кальварский анонсировал новый сериал с Ефремовым
- «Затратно и сложно»: Спасатели о привлечении срочников в МЧС
- Эколог Рыбальченко заявил, что в России почти не осталось отечественных бобров
- СМИ: Три человека погибли при обрушении здания военной полиции в Ленобласти
- Россиянам рассказали о главной проблеме миллионов школьников
- Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области
- Выкручиваются и прощупывают: Чего ждать от «бюджетной» презентации Apple
- «Можно каждый день!»: Диетолог подсказала, как не толстеть от блинов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru