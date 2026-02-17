В Курской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль

Он отметил, что в результате удара погиб мужчина.

По словам губернатора, ещё один автомобиль был атакован в селе Белица Беловского района. В данном случае водитель транспортного средства не пострадал.

Ранее Хинштейн рассказал, что из-за удара ВСУ без света остались Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

