СМИ: Три человека погибли при обрушении здания военной полиции в Ленобласти

Отмечается, что перекрытия на втором и третьем этажах обрушились в результате взрыва. Под завалами могут находится несколько пострадавших.

Официальной информации о причинах происшествия, а также о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее в ДР Конго более 200 человек погибли при обрушении шахты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».