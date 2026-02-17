СМИ: Три человека погибли при обрушении здания военной полиции в Ленобласти

Три человека погибли при обрушении здания военной полиции в Сертолово в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «78».

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Отмечается, что перекрытия на втором и третьем этажах обрушились в результате взрыва. Под завалами могут находится несколько пострадавших.

Официальной информации о причинах происшествия, а также о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее в ДР Конго более 200 человек погибли при обрушении шахты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

