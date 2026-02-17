Россиянам рассказали о главной проблеме миллионов школьников

Он пояснил, что если дети с большим трудом запоминают связь звука и буквы, а также не могут одолеть чтение целым слогом и целым словом, то речь идёт о дислексии. При этом дети не получают эффективную помощь.

Эксперт отметил, что причин для этого несколько. В частности, это низкая осведомленность о дислексии как среди родителей, так и среди педагогов. Также это стойкость самого недуга, на исправление которого требуется несколько лет. И профессиональная неготовность большинства логопедов исправлять дислексию.

«Родителям следует знать, что эффективная помощь существует. Учёными СПбГПМУ... разработана доступная цифровая методика... Осталось сделать научно обоснованные методы известными широкому кругу специалистов и родителей, включить их в программы подготовки логопедов», - заключил Корнев.

