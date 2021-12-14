Заслуженный учитель РФ рассказал, какое портфолио поможет поступить в вуз
Однако станет ли портфолио полноценной заменой ЕГЭ, пока говорить рано, заявил Евгений Ямбург.
Некоторые достижения учеников, безусловно, могут добавить определенные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, однако вряд ли полностью заменят экзамены, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.
Руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева 14 декабря заявил, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. К моменту поступления в вуз оно может стать альтернативой Единому госэкзамену. По его словам, такая инициатива поможет повысить уровень мотивации среди учеников.
«Портфолио - вещь полезная, если этого не пугаться. Но заменит ли это ЕГЭ, я не очень в это пока верю. Нужно дожить до 2030 года. А портфолио у нас уже с детского сада начинается. У меня есть медицинский класс, но они получают, между прочим, в специальных центрах квалификацию "Младшая медицинская сестра". И это уже дает 4-5 баллов для поступления помимо ЕГЭ», - отметил Ямбург.
По его словам, в новых стандартах образования есть участие в проектной деятельности, которое может помочь при поступлении в вуз.
«Они там создают свои мультипликационные фильмы, участвуют в научных экспериментах с микроскопами и так далее. Сегодня ведь другая жизнь, другое время. Уже дети работают с 3D-ручками, я про детский сад говорю. Мы водим их в инженерные классы, и это не только мел и доска, как было в наше время. Это все создает победы в олимпиадах, в конкурсах "Умники и умницы", все это действительно очень важно», - заключил Ямбург.
ЕГЭ с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы. Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что «категорически поддерживает» инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ.
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