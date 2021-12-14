Заслуженный учитель РФ рассказал, какое портфолио поможет поступить в вуз

Некоторые достижения учеников, безусловно, могут добавить определенные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, однако вряд ли полностью заменят экзамены, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.

Руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева 14 декабря заявил, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. К моменту поступления в вуз оно может стать альтернативой Единому госэкзамену. По его словам, такая инициатива поможет повысить уровень мотивации среди учеников.