В Рособрнадзоре рассказали, что заменит ЕГЭ

Альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ) может стать портфолио выпускников, которое они подают при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он напомнил, что сейчас в формировании портфолио заинтересованы только ученики старших классов, потому что достижения в соревнованиях для младших школьников не зачитываются вузами.

Музаев отметил, что дети смогут начать собирать грамоты за свои достижения в спорте, волонтерстве или творчестве примерно с шестого класса. По его словам, эта инициатива поможет повысить уровень мотивации среди учеников.