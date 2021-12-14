В Рособрнадзоре рассказали, что заменит ЕГЭ

Альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ) может стать портфолио выпускников, которое они подают при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он напомнил, что сейчас в формировании портфолио заинтересованы только ученики старших классов, потому что достижения в соревнованиях для младших школьников не зачитываются вузами.

Музаев отметил, что дети смогут начать собирать грамоты за свои достижения в спорте, волонтерстве или творчестве примерно с шестого класса. По его словам, эта инициатива поможет повысить уровень мотивации среди учеников.

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Руководитель Рособрнадзора сообщил, что в ведомстве уже начали разрабатывать идею поступления в ВУЗы по портфолио. По словам Музаева, она расценивается как перспективная.

Ранее две альтернативы ЕГЭ уже предложил спикер Госдумы Борис Чернышов. Он посоветовал заменить экзамен международным бакалавриатом и «личным делом школьников». По его мнению, такая инициатива связана с тем, что детям нельзя предлагать только один путь, так как жизнь состоит из альтернатив.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиевузыШкольникиРособрнадзорЕГЭ
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