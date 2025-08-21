Выбор участника «Интервидения» от США совпал с «истинными ценностями»
Ксения Рубцова в эфире НСН отметила, что «Бурановские бабушки» заинтересованы в совместной песне с представителем США на «Интервидении». При этом Иосиф Пригожин усомнился, что возможное родство с Майлом Джексоном гарантирует Брэндону Ховарду триумф.
Выбор Брэндона Ховарда в качестве конкурсанта «Интервидения» от США подтверждает, что аудитория тяготеет к хорошей музыке, заявила в беседе с НСН продюсер коллектива «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова. При этом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин допустил, что в подобном выборе со стороны американской стороны нет сенсации.
Ранее организаторы «Интервидения» сообщили, что представителем США на музыкальном конкурсе станет певец и продюсер Брэндон Ховард. Его бабушка была вокалисткой в The Caravans – первой американской группы, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. Мать Брэндона работала с Майклом Джексоном, что порождало спекуляции насчет его происхождения: его называли внебрачным сыном поп-короля. Сам Брэндон утверждал, что никогда не претендовал на этот статус.
На его счету множество песен, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в Billboard 200. В 2010 году вместе с другими артистами музыкант выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako как дань уважения Нельсону Манделе. Рубцова допустила, что исполнитель сможет достойно представить США на конкурсе.
«Сейчас возрождается мода на истинные ценности, а музыка поп-короля Майкла Джексона - вечная. Наверное, есть такое душевное стремление у публики к нормальной музыке, Америка сделала хороший выбор. Я не очень хорошо знакома с творчеством этого исполнителя, надеюсь, это будет близко к музыке Майкла Джексона. Мы с "Бурановскими бабушками" с удовольствием спели бы с этим исполнителем. Ждем с удовольствием участия Америки в нашем конкурсе», - заявила она.
В свою очередь Иосиф Пригожин заметил, что возможное родство американского конкурсанта с Майклом Джексоном никак не отразится на качестве выступления.
«Не важно, кто принимает участие от США, Ховард или Петя. Мы все время пытаемся сделать из этого непонятный, никому ненужный пафос. Это мы на государственном уровне рассматриваем этот конкурс. Ни одно другое государство не рассматривает его так масштабно. Мы не знаем целей участника. Представляете, он внебрачный сын Майкла Джексона! Но ведь не Майкл Джексон. Можно было бы сделать из этого статус, если бы приехала Мадонна, тогда бы все было понятно. А третья вода на киселе... Сын он или нет – за него же никто выступать не будет. Если он достойный артист, который сможет обратить на себя внимание, значит, за ним пойдут люди», - пояснил он.
Как сообщал на пресс-конференции, посвященной «Интервидению», директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, в конкурсе примут участие представители 21 страны. В полный список входят Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР, напоминает «Радиоточка НСН».
