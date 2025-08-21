Ранее организаторы «Интервидения» сообщили, что представителем США на музыкальном конкурсе станет певец и продюсер Брэндон Ховард. Его бабушка была вокалисткой в The Caravans – первой американской группы, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. Мать Брэндона работала с Майклом Джексоном, что порождало спекуляции насчет его происхождения: его называли внебрачным сыном поп-короля. Сам Брэндон утверждал, что никогда не претендовал на этот статус.

На его счету множество песен, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в Billboard 200. В 2010 году вместе с другими артистами музыкант выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako как дань уважения Нельсону Манделе. Рубцова допустила, что исполнитель сможет достойно представить США на конкурсе.

«Сейчас возрождается мода на истинные ценности, а музыка поп-короля Майкла Джексона - вечная. Наверное, есть такое душевное стремление у публики к нормальной музыке, Америка сделала хороший выбор. Я не очень хорошо знакома с творчеством этого исполнителя, надеюсь, это будет близко к музыке Майкла Джексона. Мы с "Бурановскими бабушками" с удовольствием спели бы с этим исполнителем. Ждем с удовольствием участия Америки в нашем конкурсе», - заявила она.