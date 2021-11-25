В Госдуме назвали две альтернативы ЕГЭ
«Личное дело школьника» и международный бакалавриат могли бы заменить ЕГЭ. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Дети должны понимать, что жизнь состоит из альтернатив, объяснил Чернышов. Поэтому система ЕГЭ остро нуждается в реформации.
Для получения международного бакалавриата школьнику придётся сдать экзамен в государственном центре. «Личное дело школьника» будет включать в себя оценки контрольных школьных точек за определённый период времени. «Личное дело» будет определять его средний бал.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин об отмене ЕГЭ. Бастрыкин назвал итоговый экзамен «пыткой» для молодёжи.
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