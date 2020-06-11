Заслуженный учитель РФ поддержал выдачу аттестатов без экзаменов

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал это решение.

«Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать (ЕГЭ — прим. НСН)? Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий», - сказал он.

Ямбург также раскритиковал идею дистанционного проведения экзаменов. Он уверен, что ЕГЭ можно провести и в нынешних условиях — его центр к этому готов.

«Онлайн — это полная фикция. Вы что, думаете, можно в каждую квартиру поставить камеру? И что, будут родители сидеть под столом и подсказывать? Как вы это проконтролируете?

Все необходимые нормы соблюдены: и рамки стоят, и в классах мало народу, и есть возможность рассадить их так, что они друг друга не увидят. И маски готовы, и моющие средства есть, и кварцевые лампы висят», - отметил собеседник НСН.

По его наблюдениям, эпидемия коронавируса не повлияла на планы старшеклассников относительно дальнейшего образования.

«Я, конечно, в огромной московской школе, и у меня 99,9% будут поступать в вузы. Выбирают разные предметы: кто-то в медвуз идёт, кто-то на филфак. Они готовятся, и никакой дистант (дистанционное обучение — прим. НСН) не помешал этому, даже наоборот. И сейчас, когда закончился учебный год, работают чаты, мы помогаем ребятам готовиться. Вчера мы вручали им аттестаты, они полны сил и бодрости и знают, что поступят», - рассказал Ямбург, добавив, что некоторые из его учеников уже поступили в вузы благодаря победам на олимпиадах.

Ряд депутатов Госдумы предлагал отменить проведение ЕГЭ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и неравным доступом школьников к возможностям дистанционного обучения.

«Я напомню, что Минздрав России предлагал проводить ЕГЭ в августе, и что 11 стран, которые вроде бы сняли карантин, вынуждены отчасти к нему возвращаться. Я уверен, что мои коллеги-педагоги сделают максимум для того, чтобы разделить ребят и обеспечить дистанцирование. Но обеспечить полную безопасность, как нам представляется, будет достаточно сложно», - заявил на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Он также считает, что если не снизить уровень сложности заданий на ЕГЭ, то в этом году результаты выпускников окажутся хуже, чем в предыдущем.

