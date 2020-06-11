Заслуженный учитель РФ поддержал выдачу аттестатов без экзаменов
Директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург заявил НСН, что тем, кто не собирается поступать в вузы, ЕГЭ сдавать не обязательно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому выпускники школ в этом году получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. В средние профессиональные образовательные организации будут зачислять на основании этих аттестатов, а ЕГЭ потребуется сдавать лишь тем, кто захочет поступить в вуз. Такой порядок установлен для того, чтобы обезопасить учеников и учителей в период пандемии коронавируса COVID-19.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал это решение.
«Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать (ЕГЭ — прим. НСН)? Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий», - сказал он.
Ямбург также раскритиковал идею дистанционного проведения экзаменов. Он уверен, что ЕГЭ можно провести и в нынешних условиях — его центр к этому готов.
«Онлайн — это полная фикция. Вы что, думаете, можно в каждую квартиру поставить камеру? И что, будут родители сидеть под столом и подсказывать? Как вы это проконтролируете?
Все необходимые нормы соблюдены: и рамки стоят, и в классах мало народу, и есть возможность рассадить их так, что они друг друга не увидят. И маски готовы, и моющие средства есть, и кварцевые лампы висят», - отметил собеседник НСН.
По его наблюдениям, эпидемия коронавируса не повлияла на планы старшеклассников относительно дальнейшего образования.
«Я, конечно, в огромной московской школе, и у меня 99,9% будут поступать в вузы. Выбирают разные предметы: кто-то в медвуз идёт, кто-то на филфак. Они готовятся, и никакой дистант (дистанционное обучение — прим. НСН) не помешал этому, даже наоборот. И сейчас, когда закончился учебный год, работают чаты, мы помогаем ребятам готовиться. Вчера мы вручали им аттестаты, они полны сил и бодрости и знают, что поступят», - рассказал Ямбург, добавив, что некоторые из его учеников уже поступили в вузы благодаря победам на олимпиадах.
Ряд депутатов Госдумы предлагал отменить проведение ЕГЭ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и неравным доступом школьников к возможностям дистанционного обучения.
«Я напомню, что Минздрав России предлагал проводить ЕГЭ в августе, и что 11 стран, которые вроде бы сняли карантин, вынуждены отчасти к нему возвращаться. Я уверен, что мои коллеги-педагоги сделают максимум для того, чтобы разделить ребят и обеспечить дистанцирование. Но обеспечить полную безопасность, как нам представляется, будет достаточно сложно», - заявил на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Он также считает, что если не снизить уровень сложности заданий на ЕГЭ, то в этом году результаты выпускников окажутся хуже, чем в предыдущем.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- В пятницу в Москву придет арктический холод
- Заслуженный учитель РФ поддержал выдачу аттестатов без экзаменов
- Арестован директор ТЭЦ в Норильске после разлива топлива
- Гостиницы Кубани начнут прием туристов уже с 12 июня
- В Кремле рассказали, в каком случае Путин обратится к нации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru