В Госдуме заявили, что ЕГЭ 2020 увеличит социальный разрыв между детьми
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что дети, у которых была возможность заниматься удаленно, окажутся в более выигрышном положении.
Владимир Путин назвал дату начала ЕГЭ. Единый госэкзамен для учеников 11 классов начнется 29 июня, заявил президент России в ходе совещания по образованию.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН выразил мнение, что было бы лучше отказаться от проведения ЕГЭ в этом году .
«Начнем с того, что мы предлагали председателю правительства в этом году ЕГЭ не проводить, если он уйдет за 8 июня. Я знаю, что в правительстве рассматривались даты и конец июня, и конец июля, и даже середина августа. Вместе с тем мы приветствуем те шаги, которые правительство сделало навстречу не столько нам, сколько нашим детям - это отмена ОГЭ и возможность не сдавать ЕГЭ тем, кто не собирается в вузы. Что касается 29 июня - ЕГЭ нельзя провести отдельно по регионам. Это по определению общероссийская акция. Может быть, его можно будет разделить на 2 потока: первый проведут для регионов, которые будут готовы к этой дате, и где позволит ситуация с пандемией, а второй - для тех регионов, в которых ситуация не позволит - может, даже в начале августа. Но в каждом регионе по своему - невозможно», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что в условиях удаленной подготовки к экзамену, некоторые дети из тех семей и регионов, где для этого недостаточно технических возможностей, окажутся в более ущемленном положении.
«Надо заметить, что в этом году ЕГЭ увеличит неравенство между детьми. В прежнее время его лучше сдавали дети, которые занимались с репетиторами, а таких детей, по опросу, почти 70%. В московских школах почти 100%. Но теперь к неравенству экономическому добавится неравенство цифровое, так как не у всех детей есть компьютеры, и широкополосный интернет, который позволяет полноценно готовится к ЕГЭ в дистанционном режиме. Поэтому повторю, наше предложение оставило бы в выигрыше тех детей, которые хорошо учились в школе на протяжении последних трех лет. Теперь ЕГЭ поставит в преимущественное положение тех детей, у которых были репетиторы, у кого был интернет и возможность заниматься на компьютерах удаленно. Я думаю, что количество студентов из регионов России существенно сократится. А это было главным достижением ЕГЭ в прошлые годы», - отметил он.
Ранее Минпросвещения сообщило, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники 11 классов, которые планируют поступать в вузы. Основной госэкзамен для 9 классов был отменен из-за пандемии коронавируса.
Упрощать задания ЕГЭ из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса не будут, заявила глава Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. По ее словам, не планируется изменять сложность и всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил о безосновательности упрощения ЕГЭ. По его мнению, снижение сложности школьных экзаменов негативно скажется на стране в целом.
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