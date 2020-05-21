В Госдуме заявили, что ЕГЭ 2020 увеличит социальный разрыв между детьми

Владимир Путин назвал дату начала ЕГЭ. Единый госэкзамен для учеников 11 классов начнется 29 июня, заявил президент России в ходе совещания по образованию.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН выразил мнение, что было бы лучше отказаться от проведения ЕГЭ в этом году .

«Начнем с того, что мы предлагали председателю правительства в этом году ЕГЭ не проводить, если он уйдет за 8 июня. Я знаю, что в правительстве рассматривались даты и конец июня, и конец июля, и даже середина августа. Вместе с тем мы приветствуем те шаги, которые правительство сделало навстречу не столько нам, сколько нашим детям - это отмена ОГЭ и возможность не сдавать ЕГЭ тем, кто не собирается в вузы. Что касается 29 июня - ЕГЭ нельзя провести отдельно по регионам. Это по определению общероссийская акция. Может быть, его можно будет разделить на 2 потока: первый проведут для регионов, которые будут готовы к этой дате, и где позволит ситуация с пандемией, а второй - для тех регионов, в которых ситуация не позволит - может, даже в начале августа. Но в каждом регионе по своему - невозможно», - заявил он.