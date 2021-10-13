Заслуженный учитель призвала не торопиться с вакцинацией детей

Заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вакцинировать школьников можно только после получения согласия на это от родителей.

«У детей все зависит от того, насколько это проверено, насколько им можно. И в других странах вводится уже вакцинация для детей. Просто надо, чтобы это не повредило детскому организму. Конечно, надо спрашивать у родителей, потому что надо знать состояние здоровья ребенка», - сказала она.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что вакцина «Гам-Ковид-Вак М», которая разработана центром имени Гамалеи для подростков 12-17 лет, сейчас проходит экспертизу. По ее результатам будет принято решение о государственной регистрации препарата, которое ожидается в ближайшие две недели. При этом в ведомстве не подтвердили информацию о том, что вакцинация детей и подростков от COVID-19 начнется в России «через две недели».