Заслуженный учитель призвала не торопиться с вакцинацией детей

Преподаватель ВШЭ Евгения Абелюк рассказала НСН, что рост заболеваемости коронавирсом среди школьников заметен, но с вакциной спешить нельзя – она должна быть полностью безопасна для ребенка. 

Заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вакцинировать школьников можно только после получения согласия на это от родителей.

«У детей все зависит от того, насколько это проверено, насколько им можно. И в других странах вводится уже вакцинация для детей. Просто надо, чтобы это не повредило детскому организму. Конечно, надо спрашивать у родителей, потому что надо знать состояние здоровья ребенка», - сказала она.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что вакцина «Гам-Ковид-Вак М», которая разработана центром имени Гамалеи для подростков 12-17 лет, сейчас проходит экспертизу. По ее результатам будет принято решение о государственной регистрации препарата, которое ожидается в ближайшие две недели. При этом в ведомстве не подтвердили информацию о том, что вакцинация детей и подростков от COVID-19 начнется в России «через две недели».

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По словам Абелюк, она приветствует вакцинацию, но считает, что поспешных решений в отношении детей принимать не стоит.

«Я сама переболела два раза ковидом, сейчас прохожу вакцинацию. Я за вакцинацию, знаю, что немало врачей кулуарно говорят своим пациентам, что не надо делать вакцину. Считаю это преступлением. Вакцинация – единственный путь для того, чтобы нам облегчить ситуацию. Но надо и чтобы не принималось поспешных решений в отношении детей», - отметила заслуженный учитель.

Между тем столичные власти сообщили о росте заболеваемости коронавирусом среди школьников за последний месяц. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, COVID-19 за это время заразилось в 2,5 раза больше школьников, чем за предыдущий месяц.

Абелюк подтвердила, что рост заболеваемости заметен.

«Там, где я работала (лицей № 1525 «Воробьёвы горы»), несколько классов находятся на карантине. С учителями 57-ой школы говорила – там тоже много детей болеет. В трех корпусах учились только 12 классов», - рассказала педагог.

Чтобы бороться с распространением коронавирусной инфекции в десяти московских школах уже появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Предполагается, что дети будут сдавать тесты раз в две недели, что должно помочь выявлять бессимптомные случаи заболевания и прерывать цепочку распространения вируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиВакцинация
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