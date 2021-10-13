Бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах

В Москве с завтрашнего дня учащиеся смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус на базе 10 школ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

Сообщается, что ученики смогут сдать тесты раз в две недели, что позволит выявлять тех, кто переносит болезнь бессимптомно.

«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», - отметила Ракова.

По ее словам, положительный экспресс-тест не станет основанием для признания ребенка заболевшим и введения в классе карантина, но к ученику будет направлен врач для ПЦР-тестирования.

Отмечается, что каждая школа составит расписание тестирования, чтобы классы сдавали тесты отдельно друг от друга.

Также подчеркивается, что экспресс-тестирование не требует специальных медицинских навыков, поэтому проводить его могут сотрудники школ и даже родители.

